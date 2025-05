“En penumbras solo las discotecas”, Carlos Antonio Vélez arremetió contra la iluminación de un estadio del FPC

Uno de los grandes escándalos dentro del Fútbol Profesional Colombiano en las recientes semanas fue lo sucedido en el estadio La Independencia de Tunja, donde se añadieron 27 minutos de reposición en el juego entre Boyacá Chicó y Alianza Valledupar por culpa de un par de revisiones de VAR que se robaron una cantidad de tiempo considerable debido al mal funcionamiento de la luz en la cancha.

Esto último fue el argumento que empleó la Dimayor para justificar este suceso sin precedentes que volvió a dejar nuestra liga en ridículo por permitir que haya escenarios deportivos en este mal estado que llegan a imposibilitar el uso normal de la herramienta tecnológica y nos dejan jugadas polémicas y decisiones dudosas de los jueces, tal y como se presentó a lo largo de este encuentro. Esto desató la furia de muchos periodistas, entre ellos, Carlos Antonio Vélez, quien escribió loo siguiente en sus redes sociales:

“Indagando el porqué no se trazaron líneas de VAR en TUNJA en los dos goles, uno de cada lado, con evidentes dudas por posición adelantada, me encuentro con q POR DEFICIENTE ILUMINACIÓN no se puede encriptar la imagen y, por lo tanto, imposible lo de las líneas. Grave.. y lo es más aun cuando la Dimayor permite q se juegue a media luz en algunos estadios, Tunja y Rionegro, y q Envigado no regularice el asunto y juegue por la tarde. Tiene q existir equidad. La ley es para todos. El q no tenga como entregar condiciones normales, no juega en su casa y punto. No puede haber privilegios ni tolerancias. Por eso pasa lo q pasa!”.

Además, después de que el máximo ente del FPC se manifestara por lo acontecido, nuevamente Vélez alzó su voz en contra del mal funcionamiento de herramientas básicas en los escenarios deporgivos, como lo son las iluminarias:

“Confirma @Dimayor mi versión esta mañana en PALABRAS MAYORES de @Antena2RCN y @WinSportsTV… no se pudo encriptar la imagen y tirar rayas por el VAR… ¡Gracias a defectos de ILUMINACIÓN! ¡En penumbras… solo las discotecas! (SIN CONFIRMAR NO LO DECIMOS)“.