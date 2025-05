“No voy a descansar”, Eduardo Pimentel se despachó contra los árbitros y la Dimayor por ocultar audios del VAR

Uno de los dirigentes más polémicos en la historia del Fútbol Profesional Colombiano ha sido el dueño del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel. Después de una serie de polémicas, escándalos y enfrentamientos, son muchos los que constantemente le reprochan y lo insultan por sus controversiales opiniones y definidos ideales políticos, mismos que suelen chocar mucho con la población boyacense, donde su equipo ha dejado una huella imborrable pese a sus frecuentes descensos en la última década.

Eso sí, los más recientes problemas que han envuelto al club ajedrezado han corrido por cuenta del arbitraje, que ha jugado tanto a su favor, como en su contra. El primero de los grandes altercados se dio hace apenas unos meses, cuando en un juego contra Bucaramanga, el juez central falló en reiteradas ocasiones favoreciendo al equipo de Tunja, haciendo que el entrenador Rafael Dudamel y el jugador Fabián Sambueza, quienes resultaron sancionados por haberse quejado de esta situación y pusieron a la Dimayor en el ojo del huracán.

La segunda fue hace apenas unas semanas, cuando Fortaleza visitó el estadio de La Independencia, donde el juez dejó de pitar un penal a favor de los ajedrezados y terminó influyendo en el marcador, que, después de esta acción, se puso a favor de los bogotanos quienes terminaron llevándose los tres puntos y desataron la furia del presidente Eduardo Pimentel, quien no ha parado de halar de este encuentro en ningún momento.

De hecho, en una de las últimas publicaciones del equipo, el dirigente manifestó nuevamente su inconformidad, diciendo lo siguiente: “Si hubo VAR, él tenía que consultarlo y no lo hizo. Se hizo el pendejo mandándose la mano al oído y cogiéndose el audífono a ver que decían, pero jamás fue a consultar... Yo solo necesito los audios del VAR, audios que están autorizados por la IFAB para entregar a los equipos posterior al partido, porque tenemos que investigar qué sucedió con el arbitraje... Denme los audios, denle al Chicó la posibilidad de que pueda cumplir, el reglamento no dice que para los grandes están los audios y pa’ los pequeños no. No voy a descansar con este tema”.