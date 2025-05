“Algunas personas me decían que no iba a jugar por ser gordito”, Gustavo Puerta sobre sus inicios como futbolista

En el marco del anuncio oficial de una nueva edición de la Copa Bon Bon Bum por parte de la marca Colombina, tuvimos la oportunidad de conversar un rato con el talentoso volante Gustavo Puerta, quien se ha consolidado desde hace varios años como una de las promesas más grandes de nuestro país y que, desde su surgir en el Bogotá Fútbol Club, fueron decenas de equipos los que pusieron sus ojos sobre él, abriendo un mundo de posibilidades para su carrera en lo deportivo.

Una de las revelaciones que nos hizo el futbolista vallecaucano fue que, aunque muchos no sabían, hizo parte de una de las anteriores ediciones de este importante torneo que se realiza a nivel nacional, donde descubrieron su capacidad y lo condujeron al profesionalismo, dejándonos saber lo siguiente:

“Mis inicios fueron en la Victoria Valle, en mi pueblo, donde nací. Después jugué la Copa Bon Bon Bum donde puede coger mucha experiencia, disfrutar de este maravilloso torneo. Después ya seguí creciendo, pasé al Bogotá Fútbol Club y bueno, ya ahorita a Europa donde estoy actualmente”.

Así mismo, la estrella del Hull City de Inglaterra contó que sus inicios no fueron fáciles, teniendo en cuenta que había quienes le decían que no servía para el fútbol por su apariencia física:

“Cuando estaba pequeño era un poco un poco gordito, un poco bajito, entonces algunas personas me decían que no iba a jugar, que era gordito, de que no iba a llegar, pero bueno, gracias a Dios y al trabajo y a la disciplina que siempre he tenido, pude superar esos obstáculos y hoy lograr todos mis sueños”.

¿Cuáles fueron y son los referentes que tiene Gustavo Puerta en su posición dentro del campo?

“Ahorita miro mucho a Lerma, que es una gran persona y creo que viene siendo un excelente trabajo. Anteriormente, el Pibe, que uno lo ha visto en videos y también fue un referente para la selección, entonces creo que qué son esos. Del mundo siempre he admirado mucho a Iniesta. Creo que fue un jugador increíble y espero poder seguirme preparando y algún día poder tener cositas de Iniesta que fue fabuloso”.

Asimismo, Puerta nos habló sobre su cercanía a Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia, teniendo en cuenta que, aunque no ha sido muy tenido en cuenta en las recientes convocatorias, sigue haciendo parte del proceso y estando en el radar de la tricolor, donde miles de personas pide que se tenga en cuenta al joven volante que podría aportarle mayor vitalidad a ese filtro en el centro del campo:

“El profe mantiene muy pendiente de mí, mantengo el contacto con todo el cuerpo técnico. Entonces, espero ahorita poder estar en la convocatoria. Espero poder ayudar a la selección de la mejor manera y lograr esa clasificación”.

Por último, el jugador afirmó ser hincha del Deportivo Cali, por lo que ha seguido de cerca la situación con el club, además de haber tenido una muy buena relación, nada más, y nada menos, que con Xabi Alonso, quien fue su entrenador en el Bayer Leverkusen y que ahora partió al Real Madrid por un reto más grande, cosa que quizá en algún futuro acerque al colombiano a la casa blanca.