“La oportunidad no me la dio nunca el entrenador”, Felipe pardo reveló detalles sobre su salida del Medellín

Uno de los jugadores más recordados del último tiempo en el Deportivo Independiente Medellín es el veterano extremo Felipe pardo, quienes hincha de la institución y que ha tenido arios pasos allí, siendo el último de ellos el más flojo por una serie de lesiones, mismas que lo llevaron a no hacer parte del aquel plantel que alcanzó la final de liga ante Atlético Junior, donde perdieron de manera dramática sobre el final y quedaron fuertes secuelas en el plantel y los hinchas, quienes hasta hoy no han perdonado la mala gestión de los directivos en pro de obtener copas y sumar logros.

Uno de los jugadores que salió luego de aquel fracaso fue Felipe Prado, en el afán de librar al club de jugadores veteranos. El extremo, con pasado en Selección Colombia, México, Grecia, entre otros, donde tuvo pasos bastante buenos y recordados, pese a que no ha brillado en la Liga BetPlay como se esperaba. Después de su paso por el DIM, Águilas Doradas se convirtió en su destino, donde tampoco encontró su mejor nivel y ya lleva varios meses militando en el Alianza Valledupar, equipo que, aunque no pelea por nada relevante, sí ha confiado plenamente en la capacidad del puntero.

Justamente en una reciente entrevista, Pardo contó detalles de su salida del Medellín, equipo en el cual esperó tener la oportunidad tras una larga lesión, pero jamás la recibió: “Mi último paso por Medellín fue cuando perdimos la final con junior que estaba Alfredo arias, a mí me toco después también con David González, que perdimos la final con Pereira, después de esa final yo me lesiono el hombro que es cuando estuve seis meses por fuera, ahí sale David y llega Alfredo arias y yo terminaba contrato en diciembre, yo estaba recuperado para mitad de cuadrangulares, el equipo venía jugando bien, venía ganando, pero yo ya estaba listo para jugar y tener la oportunidad, cosa que no me la dio nunca el entrenador”.