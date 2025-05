“Me está doliendo el bolsillo”, Álvaro Montero no ocultó cómo ha hecho para que no le hagan gol

Millonarios no pudo conseguir la victoria sobre Deportivo Pereira que le hubiera permitido ubicarse en la primera posición del ‘todos contra todos’. La buena noticia es que Álvaro Montero sumó otro partido con el arco invicto y ya son siete encuentros, lo que se traduce en 721 minutos.

PUBLICIDAD

Entonces, en la rueda de prensa, el guardameta explicó cuál es su truco para que no le hagan goles.

Vea acá: Jugadores del Deportivo Pereira casi descalabran a Rafael Dudamel antes del partido contra Millonarios

Millonarios no recibe un gol desde el pasado 22 de marzo. Aquel día fue el clásico capitalino que perdieron 3-2, pero desde entonces, no volvieron a encajar un tanto.

Con esta cantidad de minutos, Álvaro Montero se ubicó en la sexta posición de los porteros que más tiempo han mantenido en cero su portería.

De esta manera, al portero de ‘Millos’ le faltarían tres partidos y un tiempo para quedarse con el récord:

1) O. Quintana 1.024’

PUBLICIDAD

2) L. Castellanos 921’

3) L. Castellanos 777’

4) J. Falcioni 770’

5) R. Fontalvo 755’

6) A. MONTERO 721’

7) P. Zape 720’

Las palabras de Álvaro Montero en rueda de prensa indicaron que él no piensa en el registro al momento de afrontar los partidos, pero sin duda, lo tiene presente porque hizo algún negocio con los defensas para que le ayuden:

“Sí lo pienso porque me está doliendo el bolsillo. Ahí tenemos algo con nuestros defensores que me están ayudando, eso como primer punto. No entro pensando en esos números o situaciones puntuales, tenemos que seguir creciendo individualmente, posición por posición, y colectivamente. Es una buena manera de brindar seguridad a un equipo que al inicio todo el mundo criticaba, pero siempre hemos entendido que es así y cuando tú trabajas y haces las cosas bien, los resultados van apareciendo. Hoy estamos más sólidos y hay que apostarle a eso, darle confianza y exigencia a nuestros jugadores que el fútbol se trata de eso”.