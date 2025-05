Portero sufrió ataque a bala, cuando iba en su auto, luego de partido de la Copa Libertadores

Un gran susto se llevó el portero argentino Agustín Rossi que fue víctima de la delincuencia en Brasil en donde su auto fue baleado cuando regresaba a su residencia tras el duelo por Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

El guardameta estuvo con Flamengo en el empate 1-1 en condición de visitante ante Central Córdoba y a su regreso fue atacado en un intento de robo que no prosperó ya que el vehículo es blindado.

Al menos cuatro disparos impactaron en el automotor en un hecho que se dio sobre las 5:30 de la mañana, según señalan medios brasileños, y que ocurrió en Linha Amarela, a la altura del barrio de Bonsucesso, en la Zona Norte de la ciudad.

Portero de Flamengo sufrió ataque a bala en Brasil

“Los disparos impactaron en la puerta del conductor, el espejo retrovisor del lado del copiloto, la ventanilla del asiento trasero y la parte trasera cerca del volante”, dio a conocer el medio Globo Esporte sobre el hecho.

Además, el medio reseñó que otros jugadores “Wesley y Gerson pasaron primero, vieron que los ladrones iban a pie y avisaron al grupo, lo que causó preocupación entre quienes no contaban con un vehículo blindado. Luego de que el lateral derecho y el centrocampista resultaron ilesos, un vehículo que no era del jugador fue intentado ser robado por los bandidos en la vía. Luego llegó Rossi y pasó entre ellos, tanto que los disparos fueron de ambos lados. De la Cruz pasó por allí poco después. No hubo heridos, pero el episodio generó indignación interna”.

En el automóvil atacado se transportaba el portero argentino además de su conductor, quienes por fortuna no resultaron heridos y solo se llevaron el susto.

Al respecto, Rossi señaló: “Esta mañana fui víctima de la inseguridad que azota al estado de Río de Janeiro. A pesar del gran susto que pasamos mi familia y yo, estamos bien y recuperándonos de lo sucedido. Gracias a todos por vuestros mensajes de cariño y preocupación”.

Afortunadamente no fue más que un susto para Agustín Rossi el ataque a bala que sufrió su vehículo cuando él se transportaba en él de regreso a su casa tras el partido de Copa Libertadores de Flamengo.