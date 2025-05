Jugador del Cali reveló escalofriantes detalles sobre el atentado en el que casi pierde la vida

Uno de los equipos que ha tenido temporadas más caóticas en los últimos años dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el Deportivo Cali, donde el paso de jugadores y cuerpos técnicos ha marcado el crecimiento que ha tenido el elenco que, en el 2024 estuvo bastante cerca de perder la categoría y que decepcionó de más a sus hinchas, quienes hicieron varias invasiones de campo y hasta amenazas a los integrantes de la institución en forma de protesta, pero aplicando la siempre inadmisible violencia que le sigue haciendo daño a nuestro deporte.

Eso sí, el equipo desde la llegada del uruguayo Alfredo Arias ha tenido un importante cambio de actitud que ha demarcado el crecimiento deportivo a pesar del déficit financiero que no deja de existir. Hoy en día el club dejó de pelear los últimos lugares en el todos contra todos y los puestos de descenso, para poder competir por entrar a los 8 primeros y formar un colchón de unidades de cara a los años próximos. Así mismo, se ha ido consolidando el proyecto con jugadores jóvenes y surgidos en la cantera, algo que siempre ha caracterizado al elenco azucarero y que, por la crisis, se ha perdido con los años de manera dramática.

Uno de los protagonistas actuales del elenco es el central Juan Sebastián Quintero, quien hace un tiempo sufrió un grave atentado a bala que lo pudo alejar de las canchas, e incluso, pudo perder la vida. En una entrevista con AS Colombia, dio detalles preocupantes al respecto: “Mi carro no era blindado, las balas quedaron en el carro. El policía en el peritaje me decía ‘no entiendo como no te pasó nada, como no tienes un tiro en una pierna’. La bala, en vez de seguir derecho, se fue para abajo... Al otro día me encontré una señora en el condominio, se queda mirando y se le aguan los ojos... Ella me dice ‘Yo tengo un testimonio contigo, el día de tu atentado Dios me había dicho en un sueño qué tenía yo que hacer’”.