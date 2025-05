“Amarillistas”, barra de Unión Magdalena sacó insólito comunicado para explicar invasión de campo

Luego de la invasión de campo que hizo suspender el partido entre Unión Magdalena y Once Caldas, la barra Garra Samaria Norte sacó un comunicado para aclarar lo sucedido e incluso pidiendo disculpas a los integrantes del equipo visitante.

En la misiva, los fanáticos quisieron excusar a la afición del equipo de Manizales, desmintiendo algunas versiones que habrían referenciado un enfrentamiento entre barras, además señalaron que nada fue premeditado.

Adicional, pidieron disculpas al entrenador Hernán Darío Herrera que resultó agredido con una botella desde la tribuna.

Comunicado de la barra de Unión Magdalena

“Desde el comité central de la Garra Samaria Norte, barra futbolera que alienta a Unión Magdalena SA desde el 2001, queremos desmentir a los medios de comunicación del país, periodista y páginas dedicadas al contenido deportivo que afirman que lo acontecido el día de ayer 04 de mayo del 2025 en el estadio Sierra Nevada de la ciudad de Santa Marta se produjo por enfrentamiento y robo de banderas de la barra oficial del club Once Caldas, Holocausto Norte a nuestra organización.

Rechazamos todos los medios amarillistas que, por tener contenido de primera mano, no hacen una investigación y entregan información falsa a la sociedad, los hechos el día de ayer están totalmente aislados tanto del club como la barra visitante. De ante mano le pedimos disculpas a el club Once Caldas, jugadores, aficionados y especialmente a DT Hernán Darío Herrera por lo sucedido.

A nuestra afición les pedimos disculpas y también comprensión, les aseguramos que no fue algo premeditado si no que fue algo que sucedió en un momento de euforia y descontento por lo que en el partido antecedía, no es justo que sigan destruyendo el deporte en Santa Marta por beneficio de unos pocos, Unión Magdalena es el pueblo y de el pueblo. Atentamente; Comité Central Garra Samaria Norte”.