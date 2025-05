“Se necesita un poco más de autoridad”, César Farías pidió más garantías tras problema en Junior vs América

César Farías salió a explicar por qué ‘se agarró’ con integrantes del América de Cali cuando el árbitro Luis Matorel señaló penal a favor del Junior.

Según el técnico venezolano, necesitan más garantías para que no se presenten esas situaciones.

Farias empuja a Iván Velez, director deportivo del América de Cali y comienza la calentura del técnico de Junior con varios integrantes del cuadro ‘Escarlata’ quienes presuntamente le estarían reclamando por el penal que recién se le había concedido al cuadro local.

El estratega venezolano no se quedó callado sobre la situación, así como tampoco lo hizo acerca del fallo de Javier Báez en el lanzamiento del penal y defendió al futbolista y dejó claro que errar una pena máxima es algo que le puede pasar a cualquier jugador que tenga el carácter de hacerse cargo.

Respecto a la polémica, aseguró que él se acercó a un extremo del banco de suplentes donde se encontró a cinco integrantes del América, razón por la cual se presentó la calentura, así que pidió mayores garantías para que no vuelva a suceder.

“Báez tiene una carrera larga cobrando penales y teniendo una efectividad alta. o Para fallar un penalti hay que pararse delante de la pelota a veces es así, hoy no lo pudimos convertir. El penal fue evidente, hay un contacto evidente. Yo no voy al costado extremo del banco, esa no es la zona indicada, no tienen por qué presentarse cinco personas del cuerpo técnico contrario en esa zona, y eso está mal y terminamos viéndonos perjudicados nosotros también, se necesita un poco más de autoridad. Es lógico que no es correcto y al final sucedió, no está bien porque si va a dar una indicación la tenía que haber dado antes y no esperar que llegara el momento, no es el lugar correcto, ni el momento”.