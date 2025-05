“No podemos perder eso en el fútbol”, Washington Aguerre por su gesto a Kevin Viveros

Washington Aguerre, portero de Independiente Medellín, habló de su gesto contra Kevin Viveros en el clásico contra Atlético Nacional; señaló que eso se debe tomar con humor y que no se pueden perder esas cosas en el fútbol.

Por la jornada 17 del fútbol colombiano, en medio del clásico antioqueño, que terminó igualado 1-1, el guardameta uruguayo realizó un gesto a su rival, en el que hizo alusión a que tenía mal aliento, razón por la que el árbitro del partido lo amonestó.

Mucha polémica se ha levantado al respecto, en un hecho que tiene un antecedente en el país y que revistió sanción a Pablo Ceppelini en 2019 por hacer lo mismo contra Edwin Cetré.

Washington Aguerre no le ve nada de malo al gesto contra Kevin Viveros

Al respecto, el portero uruguayo concedió una entrevista al canal Win Sports en donde fue consultado por lo sucedido, a lo que respondió que se debe de tomar con humor y no se pueden perder esas cosas en el fútbol.

“Son cosas que pasan en el partido y quedan ahí, lo que pasa en la cancha se queda ahí. No fue nada malo, él también me hizo un gesto y yo se la devolví, pero la mía fue peor. Hay que saber jugar con esas cosas y tomarlo con humor. No podemos dejar que esos detalles mueran en el fútbol porque hace que nos divirtamos”, señaló.

Acerca de su personalidad, contó: “La verdad es que ni yo entiendo mucho como soy porque afuera de la cancha soy muy querido por todos, por el cariño que le doy a la gente y mis compañeros, pero adentro soy una persona totalmente diferente. Tengo que estar así para poder jugar. Eso también me llevó a estar donde estoy hoy”.

Washington Aguerre trató de bajarle a la polémica por su gesto a Kevin Viveros, dejando claro que esas cosas quedan en la cancha y que se debe de tomar con humor porque son cosas que no se pueden perder en el fútbol, según su postura.