“No lleven a Montero”, Carlos Antonio Vélez pidió no llamar ciertos jugadores a la Selección

Carlos Antonio Vélez le habló clarito a Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, al que le pidió no llamar a jugadores del fútbol colombiano que no vaya a usar, para no terminar afectando a los equipos en los cuadrangulares semifinales.

En su programa matutino, el reconocido periodista dio varios nombres del campeonato local que podrían ser llamados a los próximos encuentros de la Tricolor ante Perú y Argentina. Dentro de su listado, propuso nombres como los de William Tesillo, Andrés Román, Dayro Moreno, Marino Hinestroza, además de los habituales David Ospina y Álvaro Montero.

Sin embargo, aclaró que no deberían llamar a los que no vaya a utilizar el entrenador, para no perjudicar a los clubes colombianos en plenos cuadrangulares.

Vélez pide no convocar a jugadores del FPC que no vayan a usar

Al respecto, el analista fue puso en contexto que “En el caso de los jugadores de la liga local, la concentración arrancaría el 2 y se les permitiría jugar la primera fecha de los cuadrangulares, porque coincide la convocatoria con el arranque de la final del campeonato colombiano. Tendremos fechas de cuadrangulares, el 1, el 4, el 8 y el 11. Jugarían el primer partido, pero no estarían ni el 4 ni el 8 y, salvo excepciones, tampoco el 11. Los que tengan partido ese 11 no estarán. Se afectarían los equipos”.

“Tiene que haber una convocatoria justa. Hay varios en el fútbol colombiano con todo el mérito. Empecemos por Tesillo (William), Andrés Román, así haya bajado el nivel, pero es jugador de Selección; Marino (Hinestroza), Quintero (Juan Fernando Quintero), Dayro Moreno y más. Aparte de Montero (Álvaro) que es el arquero de Millonarios, que no va a estar, y seguramente llaman a David Ospina”, señaló.

Dejando claro que, “apuntando a la meritocracia y a la justicia: si los lleva es para ponerlos, porque no se los puede quitar a los equipos tres fechas de cuadrangulares para llevarlos a pasear a Barranquilla y Buenos Aires (…) Debe haber justicia y meritocracia. Si llaman a Dayro para sentarlo, déjenlo en Once Caldas, lo mismo que a Marino o Tesillo que Nacional los necesita y si van a poner a Ospina, no lleven a Montero. Traigan dos arqueros de afuera, si Camilo (Vargas) no se recupera, pero no perjudiquen a los equipos”.

Que no afecten a los equipos colombianos convocando a jugadores que no vayan a utilizar en la Selección Colombia, es el pedido de Carlos Antonio Vélez al que muchos hinchas se suman ante los llamados de algunos solo a pasear por parte de Néstor Lorenzo.