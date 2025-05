“Paguen”, Edwin Cardona salió en defensa de ‘JuanFer’ Quintero por arenga en América vs Cali

Edwin Cardona defendió a Juan Fernando Quintero y la polémica que se tejió a su alrededor respecto a su arenga previa al clásico entre América y Deportivo Cali en el fútbol colombiano.

En la charla de motivación a sus compañeros, previa a dicho compromiso, el centro campista señaló que sus rivales no podían salir a la calle con más ganas que ellos porque “les deben dos meses”.

“Muchachos, los clásicos no se juegan, se ganan. Aquí tenemos la oportunidad de pisarles la cabeza. No pueden tener más ganas que nosotros porque les deben dos meses. Vamos a pisarles la cabeza. Que vengan a nuestro lado para que nos respeten de entrada hasta el final”, fue la arenga completa.

Dicha situación generó molestia entre los aficionados de Deportivo Cali, al punto que el jugador sacó un comunicado aclarando que no quería ofender a nadie.

Edwin Cardona respaldó a Juan Fernando Quintero

Sobre esta situación fue consultado ahora el jugador de Atlético Nacional, que le bajó al drama, dejando claro también lo hecho con José Caldera en una celebración ante América, señalando que ahí nadie hizo drama, pero como es ‘JuanFer’ el que dijo algo, ahí sí.

Sin embargo, señaló que “le tocó perder, tenés que comértela, quedarte callado y jugar. Yo la verdad lo respaldo y no tenía ni siquiera que sacar esa carta porque él no le faltó el respeto a nadie”.

Además, fue enfático en decir que “Si hay una empresa que no paga hace dos meses, ¿quién tiene la culpa?: qué paguen. La culpa la tienen ellos. A JuanFer le contaron algo y él lo expresó, la culpa no es de él que no les paguen. Él no es el dueño del equipo”.

Clarito, Edwin Cardona marcó su postura en favor de Juan Fernando Quintero en la polémica que se tejió con Deportivo Cali por sus arengas.