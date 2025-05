“Hagan campaña”, jugador de la MLS declaró sus ganas de llegar a Millonarios y pidió ayuda a los hinchas

Uno de los equipos con el reciente más caótico de todo el Fútbol Profesional Colombiano, hablando de los elencos grandes e históricos, es Millonarios. Después del fracaso de año que representó el 2024, donde perdieron todos los títulos de manera desastrosa y cerraron con la peor de las noticias al ver a su máximo rival alzando la copa y la liga, el entrenador Alberto Gamero decidió renunciar a su cargo, del cual muchos no querían que saliera, pero él manifestó que era lo mejor, siendo respaldado por los directivos en el acto, quienes de inmediato llevaron a David González.

Ante la llegada del antioqueño, parece que la angustia no paró de acaparar las sendas del embajador, donde, a pesar de no tener un mal arranque en la liga, las derrotas antes los grandes hicieron que la hinchada se fuera encima del equipo, en especial, después de perder en la fase preliminar de la Copa Sudamericana ante Once Caldas. Sin duda, el punto de quiebre fue la pérdida del primer clásico ante Santa Fe, donde varios referentes cayeron de la titular por rendimiento y lesiones, y dieron cabida a los juveniles, quienes han dado la cara y han tenido un rendimiento mucho más alto, haciendo que, desde entonces, no hayan cedido puntos en la liga.

Tras esto, los directivos del club y los hinchas mantienen el pensamiento de que hacen falta más piezas para poder conformar una plantilla más competitiva que pueda competir por muchas más cosas aparte de los torneos locales. Uno de los hombres que ha sido vinculado al elenco es el extremo derecho Edwin Mosquera, quien milita en el Atlanta United, donde no ha tenido minutos y de donde le gustaría salir, como lo dejó saber en sus redes sociales manifestando lo siguiente: “Hagan campaña pues, ganoso de ir pa´alla. ‘Mimi’ por una banda y yo por la otra, en la capital. Mi color favorito es el azul“.