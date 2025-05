“United es el trampas de Inglaterra”, Iván Mejía dijo que robaron a Athletic Club

Este jueves 1 de mayo, en Colombia, fue festivo; muchos salieron a las calles a marchar, otros tuvieron que trabajar y algunos más se quedaron en casa viendo fútbol.

Si usted hace parte del último grupo mencionado, tuvo la oportunidad de elegir entre los partidos de ida las semifinales de la UEFA Europa League (Manchester United vs Athletic Bilbao o Tottenham vs Bodø/Glimt) o Envigado vs Once Caldas del fútbol colombiano.

En tal caso que haya elegido el partido del Manchester United, así como Iván Mejía, pudo disfrutar de los tres goles del cuadro inglés, aunque para el experimentado periodista, fue un robo completo.

Lejos de cualquier pronóstico, el Manchester United se impuso en territorio español por tres goles: Casemiro abrió el marcador y Bruno Fernandes anotó otros dos, uno de ellos desde el punto de penal. Por supuesto, esta ventaja llena de confianza al equipo inglés, que en Old Trafford intentará certificar su clasificación a la final.

No obstante, Iván Mejía se mostró muy exaltado con el triunfo del equipo inglés, pues considera que el arbitraje a cargo del noruego Espen Eskås, no estuvo ni cerca de ser correcto.

Según ‘Don Iván’, todo es culpa de la UEFA, pues el árbitro se mostró a favor del Manchester United desde el principio, y aseguró que este es el equipo de Inglaterra que siempre sale favorecido.

“La UEFA envió un bandido de azul para robar al Bilbao. Arbitraje, parcializado, vulgar y mal intencionado. United es el “ trampas” de Inglaterra".

Tottenham también ganó en la semifinal:

Tottenham también se impuso en la primera semifinal de la Europa League 3-1 sobre Bodø/Glimt.

De esta manera, la final sería inglesa entre Manchester United vs Tottenham, pero aún quedan 90 minutos donde la historia puede cambiar.