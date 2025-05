“Está peleado con el gol”: Polilla Da Silva ‘echó al agua’ a un futbolista del América

La victoria del América de Cali en su visita a Águilas Doradas no son solo tres puntos más; por el contrario, representan su boleto de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Esto dejó muy tranquilo a Jorge ‘Polilla’ Da Silva, aunque considera que todavía tienen mucho por mejorar, incluyendo la efectividad de cara a portería.

De hecho, el técnico ‘echó al agua’ a un jugador que, según él, está peleado con el gol.

Jean Pestaña fue el autor del único tanto del compromiso que se disputó este miércoles 30 de abril, luego de un centro de Juan Fernando Quintero, derrotando la resistencia de Wuilker Fariñez.

Sin embargo, a pesar de haber generado más opciones de gol, no pudieron concretar las chances, y aunque no sufrieron el partido ante la baja producción de Águilas Doradas, al ‘Polilla’ sí le preocupa que el equipo no esté concretando los goles.

Da Silva puso varios ejemplos de buenos partidos que han tenido a lo largo del semestre donde el gol no los ha acompañado, incluyendo el empate frente a Corinthians por la Copa Sudamericana.

Entonces fue cuando se animó a decir que Cristian Barrios está ‘de pelea con el gol’ porque no ha podido volver a anotar en la portería rival, pero confía en que pronto podrá volver a anotar porque siempre cumple con un buen trabajo:

“Siempre hay que mejorar, nosotros estamos con algunas ausencias importantes como es el caso de Duván Vergara, venimos de muchas seguidillas de partido en donde merma un poco la condición física del futbolista, pero siempre hemos estado tranquilos. Con Corinthians hicimos un buen partido, con Millonarios hicimos un gran partido, pero no lo logramos, debemos mejorar y reconquistarnos con el gol, como es el caso de Barrios que está peleado con el gol, pero genera y trabaja y pronto se le va a abrir el arco”.