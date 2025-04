“Casi a los golpes”: Duro agarrón entre César Farías y el periodista José Hugo Illera, detrás de cámaras

César Farías, técnico de Junior, protagonizó una acalorada discusión con el periodista José Hugo Íllera al que gritó de manera fuerte en plena rueda de prensa, algo que evidenciaron los demás reporteros, pese a que miembros del equipo les prohibieron grabar.

Todo esto se dio tras la charla que tuvo el entrenador venezolano con la prensa, luego del entrenamiento con miras al partido del fin de semana ante América de Cali.

Al parece, en la charla, algo no le gustó al DT, que tras acabar su discurso, buscó al periodista al que agarró a los gritos delante de los presentes.

Pelea de DT de Junior con periodista en sala de prensa

Medios locales en Barranquilla compartieron imágenes de lo sucedido, cuando el entrenador venezolano se fue a buscar al periodista al que gritó de manera vehemente en reiteradas ocasiones.

“Ya está bueno, José Hugo. Hasta aquí me tienes. Me diste palo, pero no me faltes al respeto porque yo no te lo falto a ti y te exijo respeto como caballero”, fue parte del reclamo del entrenador.

Incluso, a un medio que grababa lo sucedido, un miembro del staff de Junior le impidió seguir grabando la discusión.

Acalorado momento entre César Farías y el periodista José Hugo Illera en plena rueda de prensa de Junior de Barranquilla.