Luis Díaz no rinde en la Selección Colombia por culpa de James, según Carlos Antonio Vélez y otro experto

Luis Díaz acaba de coronarse campeón de la Premier League con Liverpool en donde tuvo un gran rendimiento en la campaña, algo que muchos cuestionan al no verlo brillar de igual manera en algunos partidos en la Selección Colombia y la conclusión de algunos conocedores en la materia como Carlos Antonio Vélez y Norberto Peluffo, es que se ve perjudicado por James Rodríguez.

Sí, así como se lee, esa fue la teoría que ha hecho eco y que fue reforzada este martes por el analista en su programa radial en donde destacó las declaraciones del entrenador y también analista.

Incluso el analista dejó claro que “Con el señor Norberto Peluffo, desde hace mucho tiempo he tenido serias discrepancias conceptuales, pero leí algo que dijo que sintoniza plenamente mi concepto, no creí que pudiera decir algún día esto y es que estoy completamente de acuerdo con él”.

Luis Díaz no brilla en Colombia por James Rodríguez

En su programa matutino, el periodista comenzó aplaudiendo lo dicho por Norberto Peluffo, tras la coronación de Liverpool con el guajiro como figura:

“Dijo esto, refiriéndose a Lucho Díaz: ‘Con esto que hizo y demostró, llegó el momento de dejar de proteger a James Rodríguez en la Selección Colombia y darle el lugar que se merece. Cuando viene le dan palo porque no hace X o Y cosa y es lógico porque Lorenzo le pide unas responsabilidades. El entrenador (Néstor Lorenzo) es quien debe cambiar de ida para buscar que Lucho figure y no quede relegado haciendo el trabajo sucio. La Selección está armada para James Rodríguez, para que no corra, filtre un balón y aparezca cuando quiera, mientras los demás pasan desapercibidos’”.

Sombre esas palabras, Vélez señaló que “Esto es absolutamente maravilloso saber que no soy el único que piensa así y dice eso. Esto que dijo Peluffo es puntual, ¿por qué Lucho brilla allá y acá apenas a pedazos?: porque allá se juega otro fútbol, a otra velocidad. Nuestro fútbol posesional no se juega allá. Acá todo es rígido, con un ritmo caminador para que James pueda figurar, por eso muchas veces tiran a Durán por fuera, por eso a Borré lo borraron del gol por tirarlo por fuera y todo para que James sea el falso 9”.

“Yo creo que ya está bien eso, ya está bien. Todo tiene un comienzo y un final. Ya estuvo bueno de eso. Me alegra que salgan voces a decir lo que piensan porque hay muchos que piensan lo mismo, pero no lo dicen porque es impopular”, concluyó.

Para que James Rodríguez pueda figurar es que se han sacrificado varias figuras en la Selección Colombia como James Rodríguez, al menos eso es lo que sostienen expertos en la materia como Carlos Antonio Vélez y también el técnico Norberto Peluffo. ¿Tienen razón?