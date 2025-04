“Machado no lo quiere”, a árbitro colombiano le cobraron caro su error en partido del FPC

Jhon Hinestroza, uno de los árbitros del fútbol colombiano que había tenido protagonismo en los últimos años, fue borrado para este 2025 y ahora señalan que recibió un duro revés internacional para su carrera, todo producto de un error, además de que aseguran que Ímer Machado, director de la Comisión Arbitral “no lo quiere”.

PUBLICIDAD

Vea acá: “Aberrante”, Jaime Dinas a Alfredo Arias por lo que hizo en Cali vs América

El juez chocoano estuvo en el ojo del huracán en su último partido, en los cuadrangulares del año pasado en el duelo entre Deportes Tolima y Once Caldas, en el que dejó de sancionar un penal en el último minuto en favor del cuadro de Manizales.

Desde ese encuentro, disputado el 8 de diciembre de 2024, el silbato no volvió a ser nombrado y esto tuvo repercusión de mayor escala.

Jhon Hinestroza pierde su escarapela FIFA

Debido a su falta de continuidad, el juez quedó por fuera del panel de árbitros colombianos con escarapela FIFA. Así lo señaló el exárbitro y ahora analista arbitral, Wilmer Barahona que dejó claro que “no va más”.

“Último Minuto: El árbitro Jhon Hinestroza del Choco no sale después del partido del año anterior entre @cdtolima vs @oncecaldas, cuando dejó de sancionar un penal a favor del visitante. Fecha 6 de los cuadrangulares. Machado no lo quiere. No va más como Fifa”, informó Barahona al respecto.

En su carrera, el juez central había tenido protagonismo en el ámbito internacional en donde dirigió varios compromisos tanto en Copa Libertadores como Sudamericana, pero en este 2025 no ha aparecido por ningún lado.

Jhon Hinestroza pagó caro su error al desaparecer de los nombramientos en el fútbol colombiano y ahora también señalan que salió del panel de jueces con escarapela FIFA.