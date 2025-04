“Me han insultado”, jugador del América de Cali relató lo que ha vivido con los hinchas del equipo

Uno de los equipos que mejor presente está viviendo dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el América de Cali, donde hay muchos niveles altos y futbolistas con un futuro prometedor, en especial después del gran mercado de fichajes que sellaron los directivos en el mes de enero, en el que, entre otros jugadores, compraron por 2.5 millones de dólares a Juan Fernando Quintero, convirtiéndolo en una operación histórica por las cifras que se manejaron y el momento en el que llegó el futbolista, ya que salió figura en la Copa Sudamericana que levantó con Racing de Avellaneda.

Más allá de esto, el momento con los hinchas no ha sido muy positivo, teniendo en cuenta que las tribunas del Pascual Guerrero difícilmente se han visto llenas este año, sin contar los juegos que estuvo sancionada la plaza por culpa de la invasión que se dio en la final de la Copa BetPlay del 2024 ante Atlético Nacional. Incluso, el mismo JuanFer dejó saber su descontento con los aficionados del equipo en su llegada a Argentina, donde aseguró que así como exigen desde afuera, hagan presencia en el estadio para que puedan expresar más apoyo y aliento a los jugadores.

Ahora, el portero titular, Jorge Soto, fue entrevistado en el VBar de Caracol, donde fue cuestionado sobre si los hinchas del club lo odian, teniendo en cuenta las veces en las que ha sido criticado y hasta resistido, a lo que respondió lo siguiente: “Yo no sé si me odiaron, pero de que me han insultado, me han insultado. Son muchos y es imposible agradarle a todos, también es imposible que ninguno lo quiera a uno, el fútbol es un tema de muchas pasiones y que mueve muchas masas, entonces es imposible que todos tengan un mismo criterio, seguramente hoy por hoy hay muchos que no les gusta la forma de tapar mía”.