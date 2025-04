“Es un poco pecho frío”, periodista argentino arremetió contra Yaser Asprilla y Carlos Antonio Vélez le dio la razón

Una de las críticas más grandes para los equipos colombianos y la Selección de nuestro país siempre ha sido su falta de sangre en momentos importantes, demostrado en la cantidad de veces que hemos perdido juegos claves y que se nos han escapado victorias en los últimos minutos. Más allá de los clubes, hay jugadores con esta fama, entre ellos, los volantes 10 que han brotado de nuestro fútbol, como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, Edwin Cardona, y hoy por hoy, el proyecto a futuro Yaser Asprilla.

PUBLICIDAD

Este último lleva varios años en el fútbol del exterior después de su explosión en Envigado, donde también compartió con Jhon Jader Durán y de donde salió vendido al Watford de Inglaterra, mismo que, pese a no darle muchos minutos, lo dejó partir al Girona. Esto ha hecho que millones de personas le sigan la pista alrededor del mundo, en especial, teniendo en cuenta que el club jugó la Champions League, donde no tuvo una gran participación el colombiano.

Esto hizo que el periodista de El Chiringuito, Jorge D’Alessandro, lo tildara de pecho frío y afirmara lo siguiente sobre el Fútbol Colombiano: “A mí me gusta ese chico, pero es un poco pecho frío. Tiene talento, pero le falta la maldad de un jugador de élite, como en general a los jugadores colombianos. A los jugadores colombianos, que tienen la mejor generación, siempre les falta un fervor. Me hubiera gustado dirigir a un equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transfusión de sangre. La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es por qué no gana nunca”.

Ante esto, Carlos Antonio Vélez no tardó en reaccionar a las palabras del argentino, dándole la razón y afirmando lo siguiente: "Pueden practicar la habitual descalificación o el fácil insulto! El señor tiene toda la razón y coincide con lo q pienso…( Asprilla es el ejemplo, pero vale para muchooooos)"