“A raíz de esa jugada se creó el VAR”, ‘Piojo’ Acuña dio su versión sobre el penalti fantasma contra América

Una de las rivalidades más grandes en la historia del Fútbol Profesional Colombia, y que, además, ha crecido de forma potencial en los últimos años, es la que hay entre América de Cali y Junior de Barranquilla. Ambos hacen parte del selecto grupo de los elencos más tradicionales de toda la nación, además de ser dos de los que mayor cantidad de ligas poseen, eso sí, con una notoria ventaja de los escarlatas sobre el tiburón. Más allá de esto, históricamente los enfrentamientos entre ambos nos han dejado imágenes bastante particulares que aún se recuerdan hoy en día, siendo una de las más bizarras la que tuvo como protagonista a Emerson ‘El Piojo’ Acuña.

PUBLICIDAD

Y es que en un encuentro entre ambas escuadras en el estadio Metropolitano de Barranquilla, se dio una jugada en el área del América donde Acuña resultó lanzándose al piso de forma bastante cínica, para simular un penal inexistente, pese a tener al rival más cercano a un metro. Aunque muchos creerían que en ningún lugar esto se podría sancionar como pena máxima, en nuestro país fue así, y dejó para el recuerdo una de las jugadas de penal más polémicas en la historia del FPC y una anécdota para ambos clubes.

El protagonista del escandaloso penal, Emerson ‘El Piojo’ Acuña, dio una entrevista al medio Toque Sports, donde dio detalles sobre lo que sucedió ese día: “A mí Elkin me ha preguntado por ese incidente, lo primero que le digo ‘no fue un incidente planeado, no dije que yo lo iba a hacer en ese partido, esa jugada me salió‘. El árbitro la pitó, tengo responsabilidad en la jugada porque fue una simulación muy grande, pero a mí me parece que son responsabilidades compartidas, tanto yo como los árbitros tuvimos que ver en que esa jugada progresara. A raíz de esa jugada fue que se creó el VAR”.