“Yo no me la robé”, barrista del Bucaramanga que le quitó la medalla a Carlos Henao en la final reapareció y dio su versión

Una de las hazañas más grandes de todos los tiempos dentro del Fútbol Profesional Colombiano es la consecución del título de liga del Atlético Bucaramanga en el primer semestre del año 2024, cuando logró pasar de cuadrangulares de forma épica venciendo al Pereira en el Américo Montanini, y derrotando a Independiente Santa Fe en la gran final, misma que tuvo su vuelta en el estadio El Campín. Después de esto, más allá de las burlas para el perdedor, quedó la gloria para los vencedores, quienes por fin pudieron acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, poniendo la ciudad en el mapa de los más grandes del continente.

A pesar del gran momento que tuvieron, la salida de Rafael Dudamel dejó un vacío grande en el banquillo, mismo que fue reemplazado por Gustavo Florentín, quien arribó a la institución proveniente del Deportivo Pasto después de una buena campaña, pero donde también fracasó y quedó retratado por su mala gestión de equipo, tal y como lo hizo saber el jugador Adalberto Peñaranda, con quien terminó en malos términos. Hoy por hoy, Leonel Álvarez goza de un muy buen presente al mando dele quipo leopardo, donde pelea por pasar de fase de grupos y está buscando acercar al equipo a los cuadrangulares en la liga.

Retornando al día más glorioso en la historia del equipo, un hincha nos dejó un momento lamentable y bizarro, cuando le robó la medalla que le regaló la Alcaldía de Bucaramanga al defensor central, Carlos Henao, motivo por el cual fue perseguido y capturado por las autoridades. Después de esto, el fanático reapareció en el estadio en un video de un youtuber argentino que visitó la cancha del leopardo, a quien le dijo lo siguiente: “Yo no me la robé, la medalla era para nosotros los que llevamos tanto tiempo en esto. Este sueño de hoy lo estamos viviendo, ya no es un sueño”.