“Tomaron la decisión que no era”: Alfredo Morelos habló de frente sobre el gol anulado a Atlético Nacional

Atlético Nacional perdió por la mínima diferencia a manos de Bahía en la tercera fecha de la Copa Libertadores, pero en los últimos minutos del partido, se presentó una polémica jugada cuando el árbitro Marcelo Díaz decidió anular un gol de Dairon Asprilla por una falta que no parecía tener la suficiente intensidad.

Al respecto, Alfredo Morelos habló al finalizar el partido y fue sincero al señalar que no ha visto la jugada nuevamente, pero conforme a su primera impresión, considera que el árbitro se equivocó.

El delantero de Atlético Nacional abandonó el terreno de juego al minuto 78 para darle lugar a Kevin Parra como un intento de Javier Gandolfi por igualar las acciones del compromiso.

Dairon Asprilla conectó de manera magnífica un centro de Camilo Cándido y mandó a guardar el balón para alegría de sus compañeros, aunque esa dicha no duró mucho tiempo, pues el árbitro de inmediato señaló una infracción por parte del hombre de Atlético Nacional.

Resulta que Asprilla sí estira sus brazos para ganar ventaja sobre el defensor central, Santiago Ramos, quien se deja caer para reclamar una falta que el árbitro compra sin mucho problema.

Ni siquiera tuvo que ir a consultar el VAR, pues parecía muy seguro en que el jugador colombiano cometió una infracción, así que se sostuvo en su postura.

Minutos después de terminar el compromiso, Alfredo Morelos dejó claro que todo sucedió muy rápido, pero pidió seriedad por parte de los árbitros porque considera que hoy se equivocaron:

“Yo no sé, son decisiones rápidas, para nosotros es gol, no vemos el empujón. Yo todavía no la he visto, pero que revisen las cosas bien para ser justos, tomaron la decisión que no era, ahora vamos a Colombia porque se nos viene un partido muy importante”.

A continuación le presentamos el gol anulado a Dairon Asprilla: