Conozca a la reconocida hincha del América de Cali que sigue al equipo a todo lado a sus 83 años

Uno de los equipos que mejor la ha pasado en este año 2025 ha sido el América de Cali. El conjunto escarlata le ha dado muchas alegrías a sus hinchas desde el periodo de transferencias, donde compraron a Juan Fernando Quintero por 2.5 millones de euros al Racing de Avellaneda y cerraron otros hombres importantes como Jean Pestaña y Luis Ramos, mismos que hoy son titulares en el plantel del ‘Polilla’ Da Silva y que han aportado su grano de arena para sellar la buena temporada que está teniendo el equipo y que ha ilusionado a sus miles de hinchas en Cali y el mundo.

A pesar del empuje que han tenido los hinchas en los últimos días, las críticas se han hecho sentir, en especial, después de las declaraciones de Juan Fernando Quintero sobre la fanaticada, quienes no han podido tener una asistencia regular en el año y que, por el contrario, se ha visto muy desocupado el estadio Pascual Guerrero, a pesar de que la sanción que se les había impuesto por su invasión de cancha hace unos meses. Eso sí, se cree que el fin de semana las tribunas estarán copadas de nuevo en el marco del clásico caleño.

Más allá de esto, en Argentina quedaron fascinados con el aliento de los caleños en el juego ante huracán, tanto así que la CONMEBOL subió una entrevista a una hincha de 83 años, quien asegura serle fiel al equipo, tanto como para seguirlo a todas partes a pesar de su edad: “83 años, a todos los partidos he ido. Lo he seguido en Cali, México... quiero que todos se manejen bien, que no hagan bochinches”. Este video ha generado múltiples reacciones por la enternecedora imagen y el amor que puede sembrar un equipo de fútbol en una persona.