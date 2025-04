Adolfo Pérez no podía creer el fallo de Kevin Londoño y deseó que no le pese después al Bucaramanga

Atlético Bucaramanga empató a un gol de manera agónica frente a Fortaleza en la tercera fecha de la Copa Libertadores y mantuvo su primera posición en el grupo. Sin embargo, tuvo todo para ganar, pues en los últimos instantes del compromiso, Kevin Londoño no pudo anotar cuando le quedó el balón frente a la portería sin guardameta.

PUBLICIDAD

Entonces Adolfo Pérez, el experimentado periodista, actualmente de ESPN, dejó claro que no puede creer que un profesional desperdicie una opción de ese calibre.

Vea acá: “Me duelen mucho las críticas”, Kevin Londoño rompió el silencio después de su insólito fallo con Bucaramanga

Adolfo Pérez utilizó sus redes sociales para cuestionar aquella última jugada que pudo significar tres puntos muy valiosos para Bucaramanga en la Copa Libertadores y espera que no le terminen haciendo falta después para clasificar.

En cuanto a Londoño, aseguró que los seres humanos pueden tener errores, pero aun así le parece insólito que no haya convertido ese gol casi hecho:

“Por supuesto que el fútbol lo juegan seres humanos, con sus virtudes, errores, aciertos y desaciertos. Ningun jugador quiere fallar pero todos fallan. y en la historia de este deporte si que hay fallos y embarradas que significaron perder partidos y títulos. Eso no quiere decir que no deje de ser lamentable que un profesional de ese oficio a menos de 1 metro tire por encima de la portería un balón que con solo empujarlo se va adentro. Lo hizo Kevin Londoño y era el gol del Bmanga para ganar no solo a Fortaleza de Brasil después de ir perdiendo, sino para quedar a las puertas de la clasificación a la siguiente ronda. Eso aparte de lo que significa en lo deportivo, lo que vale en lo económico para un equipo modesto como el Bmanga. Ya no se puede devolver el tiempo, ya puso mal el pie, ya Londoño tuvo quizás el fallo más grande de su carrera, ahora que se levante y marque muchos goles, pero que ojalá este increíble que falló no le haga falta al Bmanga para lograr el objetivo”.