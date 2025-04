“Me fastidia”: Alberto Gamero demostró cuánto le molesta un comentario recurrente sobre Millonarios

Cinco años no se pueden olvidar en un abrir y cerrar de ojos, por eso, Alberto Gamero volvió a hablar acerca de Millonarios y el impacto que tuvo en la institución.

PUBLICIDAD

De hecho, en unas recientes declaraciones, dejó claro cuánto le molesta, que algunos sugieran que no ganó nada en Millonarios.

Le puede interesar: “Nelson Deossa es mejor que James Rodríguez”, aseguró un periodista desde México

Al experimentado entrenador samario le preguntaron acerca de las críticas a su trabajo, pero él explicó que intenta mantenerse alejado de esos comentarios, aunque sí ha escuchado que dicen que no logró nada con Millonarios y eso lo enoja bastante:

“A mí no me gusta escuchar comentarios, en vez de hacerlo, yo estoy trabajando y planificando lo mío. Yo no tengo redes sociales, mi cuenta de Instagram la maneja mi hija, ni siquiera sé usarlo. Sé mucho de tecnología, para mi trabajo, pero no sé usar redes sociales. Me fastidia que digan que yo no gané nada en Millonarios, tres títulos logré y llegué a cinco finales”.

Entonces Gamero señaló el trabajo que tuvo tan pronto firmó con el equipo ‘Embajador’ y el largo camino que recorrió hasta convertirlo en campeón del fútbol colombiano

“Cuando llegué había un equipo casi armado, ‘veterano’, de ser eliminado y nos cogió la pandemia y entrenábamos en zoom. Era el más malo, pero terminamos con 30 puntos, no nos alcanzó. Fue un año raro para todos y aparte fue donde comenzamos a hacer la reestructuración. Hubo muchos cambios, conocimos a muchos, al grupo sub-20 que fue en el 2021 donde empezaron a salir muchos jugadores de ellos. Hicimos un equipo más nuevo, con muchos cambios y en 2021 disputamos la final con Tolima (…) Millonarios tiene que prepararse para ir a ganar a todas partes, esté quien esté”.

Alberto Gamero Foto tomada de la cuenta de X: @MillosFCoficial