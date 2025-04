Tino Asprilla ofreció 10 millones de pesos por información del ladrón que le robó el celular

La inseguridad en Bogotá, tristemente, parece estar desbordada y para la muestra un botón: El exfutbolista, Faustino ‘El Tino’ Asprilla, fue víctima de robo el pasado miércoles 16 de abril.

PUBLICIDAD

En ese momento advirtió a sus contactos que los ladrones estaban intentando suplantarlo para

Le puede interesar: “Son tan previsibles”: Iván Mejía estalló contra el Canal Caracol, dijo que les falta creatividad y talento

“Atención: Me robaron el celular hoy. Si alguien recibe mensajes raros desde mi número o WhatsApp no respondan”, fue el mensaje del exfutbolista a través de sus redes sociales, tan pronto le robaron el celular, y aunque no dio muchos detalles, casi una semana después volvió a tocar el tema.

Nuevamente, vía ‘X’ (antes Twitter), aseguró que están escribiendo desde su número de celular para intentar obtener dinero de sus contactos, pues se están haciendo pasar por el ‘Tino’.

Entonces, Asprilla demostró que no quiere perder tiempo y ofreció hasta 10 millones de pesos por información del ladrón para capturarlo y ponerlo bajo las órdenes de las autoridades:

“ALERTA: @ClaroColombia desde el cel robado siguen escribiendo x WhatsApp pidiendo $ para seguir estafando, dejo el número: 323 3233411 elimínenlo, no soy yo, DOY $10 millones a quien me dé información que ayude a capturar al estafador que roba desde mi cel"