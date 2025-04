Nuevo escándalo en el FPC: Técnico dejó tirado a su equipo después de perder un partido y fue destituido de su cargo

Águilas Doradas vs Santa Fe

Una de las enfermedades más grandes del Fútbol profesional Colombiano a lo largo de todas las temporadas siempre ha sido la tendencia de echar a los cuerpos técnicos al mínimo error o salida en falso. Esto ha hecho que múltiples instituciones se conviertan en reposaderos para entrenadores, quienes tienen pocas oportunidades y un margen de error casi mínimo, incluso inferior al de los jugadores, quienes son los directamente responsables de lo que suceda en el transcurso de los partidos dentro de los terrenos de juego.

PUBLICIDAD

Solo este año, equipos como Santa Fe, Millonarios, Deportes Tolima, Nacional, Bucaramanga, Boyacá Chicó, Real Cartagena, Deportes Quindío, Deportivo Pereira, entre otros, han cambiado de entrenador una o más veces, dejando al descubierto el problema que hay en la estabilidad de este cargo a lo largo de todos los equipos que componen las dos divisiones de nuestra nación, y que incluso obliga a algunas instituciones a echar mano de estrategas extranjeros, en busca de mejores resultados y una inmediatez en el cumplimiento de objetivos, eso sí, la tendencia se hace más presente en los equipos llamados ‘chicos’, mucho más que en los tradicionales o grandes.

El último club que sacó a su entrenador fue Águilas Doradas, los antioqueños decidieron rescindir el contrato del paraguayo Gustavo Florentín, quien tuvo malos resultados y que desapareció después del partido contra el Pasto, como contó Pipe Sierra: "Cuentan jugadores de Águilas Doradas que anoche tras la derrota ante Pasto, Gustavo Florentín no llegó a la concentración, apareció en la madrugada y no viajó a Rionegro con el equipo. Tras la situación, le pidieron la renuncia. No fue por motivos personales“. Esta aclaración al final se dio porque la primera versión, lanzada por Mariano Olsen, decía que su renuncia se dio tras motivos personales que lo llevaron a tomar esta drástica decisión.