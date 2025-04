“Es incapaz”: Javier Hernández Bonnet trató de ignorante a la comisión arbitral por un árbitro en específico

Una vez más, el arbitraje del fútbol colombiano está en ‘el ojo del huracán’. En esta ocasión sucedió en el partido que enfrentó a Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga, el cual terminó igualado a un gol.

Sin embargo, la polémica tuvo que ver con un gol anulado al minuto 86, un penal al minuto 100 y otro tanto que inicialmente habían anulado, pero luego validaron.

En contexto: Tres acciones polémicas dejaron en duda la actuación arbitral en Unión vs Bucaramanga

El árbitro del partido fue José Alexander Ortiz, quien no salió bien librado, pues al minuto 86 decidió anular una jugada antes que terminara, cohibiendo así la intervención del VAR en un gol que fue completamente lícito para el cuadro ‘Leopardo’.

Tanta fue la ira de Leonel Álvarez, que en la rueda de prensa no evitó hablar mal de la actuación del árbitro en cuestión: “Antes del gol de Unión, el árbitro tenía que haber pitado el gol que hacemos nosotros, se apresura y era gol de Pons. Clarito, clarito. A mí no me regalen nada, pero tampoco me quiten, no nos quiten nada”.

Las palabras de Leonel Álvarez causaron revuelo, pero fueron respaldadas por Javier Hernández Bonnet, quien durante la emisión del programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio correspondiente a este lunes 21 de abril, dejó claro que José Ortiz no tiene nivel, pero no lo culpó tanto a él como a la comisión arbitral.

“Ese muchacho Ortiz es incapaz, está crudo, no me da rabia con él, me da rabia con quien nos lo quiere meter por los ojos y nariz. Una comisión arbitral que no sabe que ese muchacho no tiene la talla para ser árbitro FIFA. El muchacho, para mí, es el menos culpable. Los culpables son aquellos ignorantes ¿Qué han hecho con ese muchacho? Meterlo por todos lados y le hacen un mal al fútbol colombiano. Mandan a un árbitro que han madurado a punta de periódico".