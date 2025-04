En México estarían especulando sobre la salida de James Rodríguez después de su expulsión en el partido del León

Uno de los jugadores colombianos más polémicos de la actualidad es, sin duda, James Rodríguez, quien ha despertado más odios que amores en los últimos años por si inconsistencia en los clubes y su rendimiento irregular en la selección, aunque, eso sí, aparece cuando debe aparecer y se gana el cariño de la fanaticada rápidamente. Uno de los grupos con los que sí rompió su relación del todo fue con los hinchas del Junior, a quienes ilusionó con su llegada, pero se decantó por los billetes de México y la opción de disputar el Mundial de Clubes.

A pesar de esto, la FIFA le dio malas noticias a James hace unos días, con la exclusión del León de la competencia por multipropiedad de su dueño con el Pachuca, haciendo que se arme un lío legal ante el TAS por esta situación y que se comience a hablar sobre la salida del 10, quien se decantó por el club de Guanajuato por este motivo y lo dejaron viendo un chispero. Ahora, para colmo de males, el colombiano fue expulsado en el partido de su equipo ante Monterrey, después de una protesta airada ante una falta que no le sancionaron y que dejaron al descubierto su descontrol emocional ante la situación.

Después de la escena que le está dando la vuelta al mundo del fútbol, se le vio al colombiano saliendo del estadio casi de inmediato, bastante molesto y abriendo la especulación sobre su salida. De hecho, el periodista César Augusto Londoño dio a conocer que la prensa mexicana ya está hablando sobre la supuesta molestia del astro en el club, por lo que estaría contemplando rescindir su contrato con anticipación: "James Rodríguez no tardó en abandonar el estadio tras su expulsión ante Monterrey que ganó 2-0. Lo esperaron sus guardaespaldas y no dio declaraciones. Se fue molesto. Hoy se especula en México sobre la posibilidad de no querer seguir. No estar en el Mundial de Clubes un motivo“.