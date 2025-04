“Después no le da entrevista”, Daniel Angulo le dio palo a Marino Hinestroza en plena transmisión del juego de Nacional

Uno de los jugadores de moda en el Fútbol Profesional Colombiano es el joven y talentoso extremo Marino Hinestroza, quien, a sus cortos 22 años, ya se pelea el puesto por ser el mejor jugador de la liga y que, además, ya cuenta con un llamado a la Selección Colombia de mayores, donde no tuvo minutos, pero sí se ganó el respeto de muchos, quienes lo piden titular para la siguiente fecha FIFA. A pesar de todo esto, el gran talón de Aquiles en la corta carrera del jugador ha sido su comportamiento dentro y fuera del terreno de juego, donde ya suma bastantes polémicas indeseadas.

PUBLICIDAD

Y es que des el año anterior, cuando despuntó en el esquema de Efraín Juárez y demostró que sí podía ser protagonista, pese a fracasar en México, Brasil y Estados Unidos, fue una grata sorpresa para la hinchada verdolaga, donde disfrutan bastante de este tipo de futbolistas con el carácter fuerte y personalidad dominante, misma que lo puso en el mapa para muchos, y que, incluso, ha llamado la atención de varias ligas alrededor del mundo, especialmente de Portugal y de Brasil, donde suelen sentir un fuerte interés por los atacantes colombianos de una fisionomía similar a la de Marino.

Eso sí, para las demás hinchadas este es un dolor de cabeza por la personalidad que carga y por pataletas como la vista en El Campín, donde no dio entrevistas porque, según él, los periodistas dan mal la información. Ante esto, muchos han dejado saber su indignación por la actitud del extremo, entre ellos, el analista de Win Sports, Daniel Angulo. Y es que el periodista esperó hasta el juego entre Nacional y Boyacá Chicó para darle palo al jugador, ya que en una jugada clara que se comió, Eduardo Luis hizo el particular comentario con burla por el fallo, a lo que Angulo dijo: “No le diga eso, que después no le da entrevista”.