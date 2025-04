“Ya robaron a Caremonja”, Faustino Asprilla reveló preocupantes detalles del atraco que sufrió en Bogotá

La inseguridad en el país sigue siendo un tema de gran preocupación para todos los gobernantes y dirigentes que intentan solventar esta problemática que no solo afecta a los ciudadanos del común, también a aquellos ligados a la farándula y que suelen aparecer como figuras públicas, pero que, más allá de esto, no los libra de ser víctimas de situaciones lamentables, en especial aquellas que aquejan las callees de nuestra nación, y yendo más cerca, de la capital colombiana, Bogotá. Uno de los últimos sucesos que impactó a la comunidad fue el atraco al Tino Asprilla en la mañana del 16 de abril.

Y es que en sus redes sociales, el exfutbolista había posteado lo siguiente: "Atención: me robaron el celular hoy. Si alguien recibe mensajes raros desde mi número o WhatsApp no respondan“. Además de esto, el amigo cercano de Faustino, el famoso ‘Caremonja’, había compartido que ya lo habían estafado por 25 millones de pesos desde el número del exjugador: ”Están haciendo fraude desde el celular del Tino @TinoasprillaH me robaron 25 millones de pesos que supuestamente piden a nombre de él como un favor, para consignar en la cuenta de @ScotiaColpatria a nombre de Víctor Manuel Romero Zapata“.

Ante esta preocupante situación, Asprilla compartió un video en sus redes dando detalles de lo sucedido y advirtiendo a todo mundo sobre lo que están haciendo bajo su identidad: “Esta mañana me atracaron, estaba hablando por celular, iba caminando, había dejado al carro y ahí al frente de la Fiscalía se subió un tipo en una moto al andén y me arrebato el teléfono, no tuve tiempo de reaccionar”, además de esta preocupante declaración, dejó saber que el teléfono fue apagado, pero que la SIM card sigue en uso desde otro dispositivo, por el cual estarían realizando sus actos delictivos.