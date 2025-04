Delantero colombiano le causó fractura y pérdida de tres dientes a un rival en medio de un partido: Solo recibió amarilla

Sin duda, uno de los deportes más físicos de todo el mundo es el fútbol, que, a pesar de los riesgos que puede conllevar el jugar al nivel máximo y los accidentes que se suelen dar dentro de las canchas, es algo que se sigue practicando a nivel mundial por millones de personas que día a día disfrutan de días como hoy, cuando todos los futboleros se ponen de acuerdo para disfrutar de un par de partidos de primer nivel, por su´puesto, hablamos del doble cotejo en la Champions League con tremendos juegos para el entretenimiento del planeta entero.

Por supuesto, a pesar de la ‘subtrama’ que se vive en Europa con su fútbol de primer nivel, los mejores jugadores del mundo, estadios de ensueño, juegos como los de hoy, competencias como la Champions y un sinfín de características que hacen único el desarrollo de este deporte en sus países, el verdadero condimento está en Sudamérica, donde las ligas no paran y semana tras semana vemos escenas que parecen irreales, ya sea por errores, curiosidades o simplemente, el color que le da la cultura de cada nación a sus respectivas ligas.

Por supuesto, Colombia no se queda atrás de la fiesta, y aunque nuestra liga no cuenta con el mejor de los niveles, sí es una de las que más exporta jugadores a los demás países. Uno de ellos es el atacante de 33 años Yorleys Mena, quien protagonizó una lamentable escena en el fútbol de Perú. Y es que durante un juego entre Cienciano, y su equipo, el Alianza Universidad, se dio una jugada en la que el atacante dio un codazo al defensor Danilo Ortíz, quien sufrió una fractura y la caída de tres de sus dientes, que derivó en dos cirugías al jugador y que, increíblemente, no incurrió en la tarjeta roja para el colombiano.