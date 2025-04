“Les vamos a tener que desocupar el país”, Carlos Antonio Vélez se fue de frente contra los “ídolos” del país

Una de las grandes polémicas de los últimos días corrió por cuenta de un jugador de Atlético Nacional, específicamente de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos. Los futbolistas incurrieron en comentarios y provocaciones que han caído mal en la mayoría de fanáticos. Por el lado del ‘búfalo’, sus gestos a los hinchas en la llegada al estadio El Campín y sus provocaciones desde el terreno de juego, a pesar de ser uno de los experimentados dentro del plantel y de su relevancia, en especial, para los futbolistas jóvenes que brotan de la cantera verdolaga.

Asimismo, el jugador del momento, Marino Hinestroza, sigue siendo uno de los que más da de qué hablar dentro y fuera de la cancha, sobre todo, cuando da declaraciones ante la prensa. Su última perla se dio en la salida del estadio El Campín mientras pasaba por zona mixta, allí, no quiso dar entrevistas porque, según él, se inventan noticias que no son ciertas solo para dañar su imagen, aunque esta se vio aún más deteriorada por sus palabras y su actitud, dejándolo mal parado de cara a los aficionados y generando que muchos periodistas se pongan en su contra por no contribuir al trabajo de los comunicadores.

Uno de los que más se le notó el enfado por las palabras de Marino Hinestroza fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien ha aprovechado sus rede sociales y sus espacios en televisión, dejando saber que está muy en contra de los agrandes en los futbolistas colombianos, quienes tienen actitudes como esta aun si haber ganado algo en su carrera. El último de sus comentarios, lo hizo en redes sociales: “El día que algunos de nuestros jugadores (llamados exageradamente “ídolos o leyendas”) ganen algo verdaderamente importante les vamos a tener que desocupar el país! Qué inmadurez y que agrande tan tenaz el de algunos, hoy por hoy, sobrevalorados!“.