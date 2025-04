“La gente no ve lo que hay detrás”, Edwin Cardona denunció que no le prestaron canchas a Nacional para entrenar

Edwin Cardona fue titular en el esquema de Javier Gandolfi para el compromiso de Atlético Nacional contra Millonarios en el Estadio El Campín de Bogotá y se mostró orgulloso del rendimiento que mostró el equipo a pesar del empate sin goles.

Sin embargo, el ‘8′ del cuadro ‘Verdolaga’ dio a conocer una situación que vivió Nacional previo al clásico y que no les permitió prepararse de la mejor manera.

A Cardona le preguntaron por el estado físico del plantel luego de jugar entre semana en Brasil por la Copa Libertadores y luego llegar a Bogotá para otro partido. La respuesta del futbolista fue concreta y explicó que está contento por la imagen que presentó el equipo ante Millonarios porque venían de un viaje pesado, y además, en Bogotá les tocó entrenar en una cancha sintética porque no les prestaron canchas para entrenarse:

“Fue un viaje muy largo, orgulloso de mi equipo. Llegamos a las 10:00 a.m., nos tocó ir a entrenar a las 3:00 p.m. y nadie se quedó. El sábado, entrenar en sintética, porque no nos prestaron canchas, es difícil, así la gente no ve lo que hay detrás”.

Cardona también exaltó la manera en como Nacional jugó ante Millonarios y el empate que rescataron ante una plaza y rival difíciles. Eso sí, el futbolista dejó claro que pasarán rápido la página y ahora se concentrarán en el partido contra Boyacá Chicó en el Estadio Atanasio Girardot a las 6:20 de la noche.

“Si analizamos es difícil, así la gente no vea el detrás, hoy vinimos a competir de tú a tú y todos entregaron todo en el campo y creo que merecíamos ganar, sabíamos del rival que teníamos al frente, pero ellos venían descansados, ahora debemos pensar en lo que se viene el miércoles”.