Carlos Antonio Vélez usó caso ‘Dibu’ Martínez para pedir ayuda mental a 3 jugadores colombianos

Carlos Antonio Vélez aprovechó un tema global que ha hecho bastante eco para ir a un punto local en el que pidió ayuda para la parte mental de varios futbolistas de nuestro país, entre ellos dos de la Selección Colombia.

Todo nació por las declaraciones del jugador francés Emanuel Petit, que recientemente habló sobre el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez del que dijo necesitaba ir al psiquiatra.

A propósito de esas declaraciones, el analista sentenció que “Cuando alguien dice algo picante lo suelen descalificar”, y llevó el tema a lo local.

Comparan tema de Dibu Martínez con Jhon Durán y Marino Hinestroza

Al respecto, el periodista Carlos Antonio Vélez señaló que “Eso que dijo Petit, señalando al Dibu Martínez, tiene que ver con los que aquí se paran en la pelota o los que tienen comportamientos salidos de madre, como los que conocemos, Durán (Jhon Jader), Marino Hinestroza y el mismo Morelos (Alfredo)”

Vélez pide a Nacional enviar al especialista a Hinestroza y Morelos

“Hombre, Nacional es una institución muy grande y les pediría que les dieran una mano a esos muchachos porque se están maleducando (...) hay casos de desubicaciones que pueden perjudicar a su empleado. De pronto le pueden dar una mano a Morelos y a Marino, poniendo un especialista para que los ayude”, señaló.

Agregando que “Esas saliditas chimbas les van a terminar haciendo daño. En una semana, Hinestroza cambió muchas opiniones, no la mía, porque lo evaluó desde lo deportivo y lo personal. Deportivamente es un gran jugador, todavía sin techo que lo podría tener el día que se use bien y se use en beneficio del colectivo (…) le pediría auxilio a Nacional para que salve a este muchacho (Marino) y a un hombre como Morelos para que tenga un comportamiento más decente y acorde a la camiseta que viste. Esa desfachatez mancha el nombre de la institución que representan”.

<b>“Yo no sé si realmente necesiten un psiquiatra, pero que sí necesitan alguien que los ayude, sí”</b> — Carlos Antonio Vélez

“¿Qué quiere Hinestroza que se diga? Él cree una cosa y yo creo otra, ya está. Se ha pedido a la Selección y todos hicimos coro para que lo llevaran y hoy lo hacemos para criticar a Lorenzo porque no lo usó. Eso no le da patente de corso para salir como niño malcriado. No voy a llegar al punto de pedirles psiquiatra, de pronto, pero sí necesitan ayuda”, finalizó.

Ayuda de especialista en la parte mental para Marino Hinestroza y Alfredo Morelos en Nacional es lo que pide Carlos Antonio Vélez que de paso metió en la lista de ejemplos de este tipo a Jhon Jader Durán.