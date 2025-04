“Persona de no fiar”: Johan Arango no tuvo reparo en exponer lo que le hizo Leonel Álvarez

No cabe duda que Leonel Álvarez es el hombre del momento, pues tomó a un Atlético Bucaramanga necesitado de resultados ante la inminente llegada de la Copa Libertadores y desde que llegó, levantó el nivel del equipo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, le surgió una feroz crítica por parte de un jugador que dirigió hace varios años: Johan Arango.

Le puede interesar: Con escupitajo al ojo: Así fue la pelea de dos hinchas de Millonarios en el partido contra Nacional

Arango, quien actualmente es futbolista del Internacional de Palmira, habló con As Colombia sobre diferentes temas relacionados con su carrera y no tuvo reparo en cargar contra Leonel Álvarez.

Según las palabras de Johan Leandro, estuvo muy cerca de debutar con la Selección Colombia por un microciclo que hizo José Néstor Pékerman en 2016, cuando él defendía los colores de Independiente Medellín. El problema radicó en su regreso al cuadro ‘poderoso’, que en ese momento era dirigido por Leonel Álvarez, pues no tuvo la oportunidad de jugar:

“Llegué a Medellín, jugando, demostrando, pero llegó un punto de quiebre cuando Pékerman me llamó a la Selección. Me fue bien en el microciclo y el profe (Leonel Álvarez) me llamó a la habitación para decirme que iba a ser convocado a Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. Salimos de la concentración y era clásico paisa. Yo no pedía titularidad, pero quería jugar y venía de la Selección”.

Entonces Johan Arango confesó que tomó una mala decisión y fue marcharse de la concentración del Medellín. El presidente entonces lo llamó para decirle que no lo quería fuera del equipo, pero Leonel Álvarez no iba a tenerlo en cuenta a pesar que le había dicho lo contrario:

PUBLICIDAD

“Ahí tomé otra mala decisión en caliente, teníamos que seguir concentrados y yo me fui. Sabía que podía aportarle al equipo y no me ponían, no sé por qué. El presidente me llamó a tranquilizarme porque no quería que me fuera del equipo, pero la decisión era tomada por Leonel (Álvarez). Él es una persona de no fiar; hubo momentos en los que me abrazó diciéndome que iba a contar conmigo y después hizo todo lo contrario, era como un abrazo de Judas”.