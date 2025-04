“Le gusta la lechona del Campín”, Carlos Antonio Vélez le cantó la tabla a Néstor Lorenzo por ir a ver Millonarios - Nacional

Una de las peleas más reconocidas de nuestro país en el ámbito deportivo es la que tiene casada Carlos Antonio Vélez con el estratega argentino de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. El periodista ha aprovechado cada mínima oportunidad para despilfarrar del director técnico por su forma de dirigir, sus decisiones, sus movimientos, sus cambios, sus alineaciones, en general, por todo lo que hace, dejándolo mal parado ante la opinión pública, y hoy en día más, teniendo en cuenta que la tricolor está atravesando un muy difícil momento con las más recientes derrotas que dejaron fríos a los millones de hinchas del equipo alrededor del país.

PUBLICIDAD

Y es que tras los recientes resultados, no solo Vélez, han sido millones los encargados de criticar a Lorenzo y de pedir su salida del banquillo de la tricolor de inmediato, a pesar de que él fue quien nos llevó a la final de la Copa América en el 2024 y el que nos devolvió una identidad de juego, misma que parece haberse quedado en Estados Unidos después de haber perdido ese fatídico partido, que, hasta el día de hoy, ha sido el más importante de nuestra historia en el fútbol.

Todo esto ha alimentado el odio de Carlos Antonio Vélez al argentino, a tal ñpunto que durante la transmisión del encuentro entre Millonarios y Nacional, la cámara lo enfocó viendo el juego desde un palco, a lo que el periodista no se molestó en ocultar su desprecio y alegó lo siguiente: “Y a que irá, si nunca llama a nadie, y a los que llama no los pone. Le debe encantar la lechona del Campín”. Esta última frase fue cortada por Win Sports antes de subir el video a sus redes sociales, pero dejó un comentario que desató risas entre los televidentes, quienes opinaron lo siguiente en Twitter: "Y a que va ? A comer lechona no más“, ”Enfocan a Lorenzo en el palco viendo Millos vs Nacional y dice Carlos Pesado Vélez: “No sé a qué viene a estos partidos si nunca los llama y si los convoca, no los pone. Debe ser que le gusta mucho la lechona del Campín”. Punto a favor de Vélez“.