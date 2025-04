“En Semana Santa oraré por la hinchada del América”, periodista atacó a Tulio Gómez y deseó su salida del club

Sin duda, uno de los equipos con mejor presente y que más importancia ha tomado en los últimos meses dentro del Fútbol Profesional Colombiano es el América de Cali. Los escarlatas vienen de tener temporadas bastante aceptables y equipos envidiables para la mayoría de clubes de nuestra liga, teniendo en cuenta las grandes inversiones que se han hecho, en especial en los últimos mercados de fichajes, donde han llegado estrellas como Duván Vergara, Juan Fernando Quintero o Rafael Carrascal, mismos que tienen una estrecha relación con el hincha y que han causado ilusión entre la afición.

Esto ha generado que la percepción de aceptación a Tulio Gómez, presidente de la institución, haya crecido considerablemente por el trabajo que ha hecho en el tiempo reciente, esto después de ser uno de los directivos más criticados por todos los fanáticos, quienes pedían a gritos que se conformara un plantel mucho más competitivo para el contexto colombiano y para poder hacer algo relevante en algún torneo internacional, donde, por ahora, el club comenzó con pie derecho y ya suma cuatro puntos de seis posibles en el arranque de esta edición de la Copa Sudamericana.

A pesar de esto, parece que no todos están de acuerdo con que siga en la institución, siendo uno de sus mayores detractores el periodista Jaime Dinas, quien habla mal del directivo cada que tiene la oportunidad, y que, en las últimas horas, dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales: "En Semana Santa, oraré y le suplicaré al Supremo por la hinchada América de Cali para liberarse” de Tulio Gómez quien por su “tacañería”, falta de palabra y su condición de “enredador” y “ventajoso” NO siga estancando al América, sumido en 8 torneos cortos de humillación y sin logros, solo porque TULIO se está llenando los bol$illos, para montar Empre$as a costillas de una hinchada que debe despertar y observar la verdad y realidad de un Tulio, que NO tiene NI corazón NI sentimientos, solo el signo $ y para nada le importa que América logre títulos“.