“Felicidades”, Carlos Antonio Vélez no ocultó su alegría ante la renovación del Metropolitano de Barranquilla

Una de las noticias más mediáticas de los últimos días en el deporte de nuestro país fue la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede del Junior y de la Selección Colombia para sus partidos de Eliminatorias. Esta información causó alegría en miles de personas, aunque enojó a muchas otras, ya que, aunque esto será mayormente aprovechado por la tricolor, hay quienes ven como un despropósito la inversión, teniendo en cuenta que el equipo ‘Tiburón’ es uno de los que menos público reúne en sus juegos, a pesar de contar con el que es probablemente el estadio más grande y bonito de todo el país.

A pesar de esto, la obra puede representar un avance bastante significativo para el deporte barranquillero y para la cultura de la nación, pues el escenario sería adaptado para recibir todo tipo de eventos, más allá del fútbol, y contaría con una capacidad de 65 mil espectadores, aproximadamente, lo que sería un hito para el país, teniendo en cuenta que no estamos acostumbrados a ver instalaciones tan grandes, a pesar de contar con múltiples equipos bastante populares, de los cuales, solo el Deportivo Cali tiene su propio estadio, sin depender de la administración de su ciudad, caso de los demás.

Uno de los que reaccionó fue Carlos Antonio Vélez, quien, aunque un poco tarde, no ocultó sus sentimientos ante esta noticia que compete al país entero, en especial aquellos que aman el fútbol y que no se pierden los partidos de la tricolor. Esto fue lo que posteó el periodista deportivo en sus redes sociales: “¡Maravilloso! Es también una necesidad adecuarlo mejor para accesos y demás… no propiamente por tema Selección Colombia, es la sede y plaza ideal demostrado desde hace décadas, es porque todo debe actualizarse conforme vaya pidiendo el correr de tiempo… ¡Gran escenario para grandes espectáculos! ¡Felicidades!"