Estos son los dos nuevos patrocinadores del Deportivo Cali que buscarán ayudar al equipo con su inversión

Uno de los equipos que peor la ha pasado en los últimos años es el Deportivo Cali, quienes vienen de una crisis económica bastante profunda y que los ha tenido preocupados por la estabilidad económica y el descenso, con el que han estado coqueteando últimamente y que condujo a múltiples amenazas de parte de sus hinchas, cansados de que los resultados sean malos a pesar de no tener una mala nómina, ni malos cuerpos técnicos.

En medio de los resultados, las derrota y eliminaciones, el equipo sigue siendo de los que más personas lleva a su cancha y que mayor esperanza crea entre sus fanáticos. Y ahora más, pues desde la llegada de Alfredo Arias, se ha visto un alza en el nivel deportivo del equipo y un mejor rendimiento a nivel individual que ha hecho volver a ganarle a los grandes, como Millonarios, o empatar partidos importantes que hace un año eran impensados, como Junior en Barranquilla.

Este crecimiento también se ha reflejado en los ingresos de la institución, que, aparte de la boletería y su notoria mejoría de asistencia, donde los hinchas han acompañado en maza y se han hecho sentir fecha tras fecha, parece que algunas empresas están volviendo a confiar, como es el caso de Little Caesars y de la Industria de Licores del Valle del Cauca, quienes serían los nuevos patrocinadores del equipo, en el cual podrían aparecer estampados en la camiseta para los próximos partidos, siendo un fuerte impulso económico para ayudar a la institución a solventar sus deudas y déficits financieros.

