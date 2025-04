“Agradezco el equipo en el que estoy”, jugador de Millonarios resaltó su amor por el equipo en plena entrevista

Millonarios es uno de los equipos más importantes y representativos de nuestro país desde los inicios de su historia, compartiendo el trono con América de Cali y estando un escalón por debajo de Atlético Nacional. Esto ha hecho que la cantidad de hinchas que los siguen crezca de forma significativa a lo largo el país, haciendo que pese aún más la institución y que su relevancia dentro de los diferentes torneos en los que compiten sea mayor, sobre todo cuando los resultados son malos, pues todos se les suelen ir encima para minarlos de críticas y burlas, como es común en un deporte tan mediático como el fútbol.

PUBLICIDAD

A pesar de esto, la situación del equipo no ha sido la mejor en el tiempo reciente, llegando incluso a echar a Alberto Gamero después del lamentable año 2024, donde no se obtuvieron títulos y se flageló bastante la relación con la afición, quienes protestaron de todas las formas contra la gestión de la junta directiva y del cuerpo técnico, llevando a reemplazar este último por David González, quien mantuvo el mismo camino negativo por gran parte de lo que llevamos de campeonato y haciendo que nuevamente los aficionados pidan la cabeza del estratega paisa.

Más allá de esto, hay jugadores que se han mantenido constantes en su nivel y actuaciones, como Andrés Llinás, quien aprovechó una entrevista en El Vbar de Caracol Radio para demostrar todo su amor a Millonarios y sus sentimientos a la hora de jugar: “No me arrepiento porque en el día a día soy feliz, disfruto lo que hago porque estoy acá con mi familia, mis amigos, en el equipo que quiero. Y lo he dicho muchas veces, yo no sé si me hubiera ido si estaría en este momento con la tranquilidad y la felicidad que siento, al revés, todas las mañanas me levanto y agradezco por el equipo en el que estoy”.