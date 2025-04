Jugador importante de la Selección Colombia amenazó con renunciar, según Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez contó la segunda parte de lo generado por la pataleta de un jugador de la Selección Colombia que impidió un cambio en el partido ante Paraguay, de paso reveló que el jugador a entrar era Marino Hinestroza y también soltó que otro jugador importante de La Tricolor está cansado de eso y está pensando en no volver.

Todo se dio en medio del juego de la Tricolor ante su similar de Paraguay, en la última jornada de Eliminatoria que se terminó igualando 2-2, pero fue en el entretiempo, cuando se ganaba 2-1 que se quiso replantear la situación.

De acuerdo con lo que detalló el periodista en su programa, el entrenador quiso hacer cambios para el segundo tiempo, pero el berrinche de un jugador y su falta de autoridad impidieron que se diera esa situación.

“Lorenzo (Néstor) sí quiso hacer cambios en el entretiempo para la segunda parte, después del descuento. Él quiso hacer cambios en el vestuario, pero le hicieron pataleta. Hubo quien, no hablan de varios, sino de un jugador que reprobó la decisión del director técnico”, contó el pasado 3 de abril y ahora amplió detalles.

Marino Hinestroza era el jugador que iba a entrar en Colombia contra Paraguay

Este miércoles 9 de abril, vino la segunda parte de esta historia, con detalles adicionales: “Tenía pendiente el capitulo dos del berrinche. El capitulo 2 de la pataleta. No voy a utilizar nombre propio porque no me lo han permitido. Me han dicho: ‘le contamos el milagro, pero no le podemos contar el santo’. Yo conozco el santo, pero, vamos a dejarlo ahí”, puso en contexto.

Para luego señalar: “¿Qué pasó después del entretiempo contra Paraguay?, cuando un jugador hizo berrinche cuando le dijeron que iban a meter a otro, pregunte: ¿A quién iban a meter? Y me dijeron: ‘A Marino (Hinestroza)’. Era el indicado para ingresar en el segundo tiempo por el jugador X del berrinche. Hace el berrinche y entonces Marino queda ahí y no entra. Obviamente este tipo de cosas fastidian al grupo”.

Jugador de Selección Colombia está pensando en no volver

“Termina el partido, trompa estirada, llegan al aeropuerto de Barranquilla y coinciden en el mismo avión, dirigente importante de la Federación Colombiana de Fútbol, que no es Jesurún (Ramón) con jugador importante de la Selección que no era el que iban a entrar (no era Marino) al que le hicieron el berrinche. Tras el saludo, el jugador le dice al dirigente: ’Hombre, yo sí estoy muy aburrido, la verdad, estoy pensando seriamente en no volver porque, ¿para qué hermano?, estar uno ahí y que no le den bola y siempre los mismos con el puesto escriturado para ellos, uno viene a perder el tiempo, mi equipo me necesita. Yo debo estar ahí porque ellos me pagan‘. El dirigente le pidió que no vaya a hacer eso y le dijo que tranquilo que eso lo van a solucionar. El vuelo fue Barranquilla-Bogotá y ahí cada uno para su casa”, reveló el analista, de acuerdo a lo que le contaron.

“En los próximos días que se reúna el Comité Ejecutivo de la Federación, ese dirigente le contará a los demás integrantes de ese Comité cuál es su pensamiento y de paso la historia completa con nombres propios. Ese día les cuento los mismos”, agregó.

Por ahora, Carlos Antonio Vélez no ha terminado de revelar los nombres de los personajes, pero él ya tiene claro quién fue el jugador de la pataleta, ya reveló que era Marino Hinestroza al que Néstor Lorenzo iba a poner y ahora está el misterio de qué jugador importante de Selección Colombia amenazó con renunciar.