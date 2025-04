Lucía Romero puso en alto la bandera colombiana tras llegar al Drive, Chip & Putt en Augusta

Lucía Romero, de 13 años, se convirtió en la primera participante colombiana en el torneo ‘Drive, Chip & Putt’ de Augusta National, certamen previo a la disputa del Masters y un evento al que llegan niños y adolescentes de entre 7 y 15 años, para conseguir uno de los títulos más prestigiosos del golf infantil en Estados Unidos.

La colombiana, quien alcanzó su lugar en Augusta National Golf Club luego de tres fases clasificatorias (zonal, regional y estatal), no tuvo una tarea fácil durante la mañana de este domingo, pues se enfrentó a una importante cantidad de público y, por si fuera poco, a un grupo de experimentadas jugadoras que conocen mucho mejor esta competencia, un hecho que no la intimidó, más allá de haber fallado sus dos drives del día.

Pese a ello, Lucía concluyó su jornada en un meritorio octavo puesto y con la experiencia de visitar un lugar ‘sagrado’ en el mundo del golf, conocer a varios grandes jugadores y ser saludada por uno de sus máximos ídolos, Nicolás Echavarría, con quien se cruzó en medio del hoyo uno del campo, cuando el mejor golfista de país en la actualidad salía para una ronda de práctica.

“Sentí muchos nervios, pero como mi psicólogo me dijo, el golf te puede quitar mucho, pero también te puede dar mucho, como lo es esta experiencia de estar acá”, arrancó afirmando la golfista colombiana de 13 años.

Posteriormente se refirió a su admiración hacia Nicolás Echavarría y Camilo Villegas: “Para mí es muy chévere saber que Nicolás Echavarría y Camilo Villegas son colombianos como nosotros y ver que compiten y llegan a campos como estos, tan prestigiosos”, remarcó.

“Mis referentes son Nicolás Echavarría y Alexa Pano (EE.UU). Nicolás porque es trabajador, es muy bueno, lo he visto muchas veces, me gusta que cuando pega un mal tiro respira y cómo toma todo. A Alexa Pano la admiro porque la he visto jugar desde que soy pequeña, la vi acá y es muy buena con su juego corto”, concluyó.

Ahora la colombiana, que en Colombia pasó por los clubes La Sabana y Pueblo Viejo, continuará su formación en Miami como lo lleva haciendo desde 2018, cuando empezó a abrirse puertas en Estados Unidos a través de este deporte.