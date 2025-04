“Cabeza e’…”, cuñado de ‘Teo’ contó detalles de la vez que se fueron a los bailados

Más de un año después, tras la pelea que Teófilo Gutiérrez protagonizó en un torneo aficionado, apareció, con lujo de detalles, la versión de su propio cuñado, con el que intercambió golpes en medio de una calentura.

Los hechos se dieron en la cancha de Simón Bolívar en medio de la Copa de Campeones en diciembre del año 2023 en donde, tras un reclamo mutuo se terminó dando un intercambio de golpes en donde los demás compañeros de equipo debieron intervenir para frenar la situación.

Incluso, el propio Teófilo Gutiérrez llamó a la calma a otro de sus compañeros que fue en su defensa y quería seguir el altercado.

Cuñado dio detalles de su pelea con Teófilo Gutiérrez

Ahora, el otro protagonista de esta historia, nada menos que su cuñado (pareja de su hermana) contó en un espacio tipo podcast detalles de esta calentura que hizo eco en su momento.

“A él no le gusta perder. Teo es un man que todo lo juega en serio y yo tengo varias jugadas que cuando salen mal se ven feas, pero cuando salen bien, se ven buenas (…) Yo le entregué un mal pasen en el que lo anticipan y él me putea. ‘Ey, entrega esa pelota bien, cabeza e’…’ y le dijo al técnico que me sacara”, señaló de entrada.

“Cuando yo me acerco y le digo: ‘respétame que yo te respeto’ y ya eso fue ahí. Luego nos apartaron y todo”, señaló sobre el momento de los golpes.

Explicando que eran las “11 de la mañana, un partido que necesitábamos ganar para poder clasificar, comenzamos perdiendo y yo le entrego ese pase malo, te puedes imaginar. Ese día terminamos ganando y luego nos pedimos disculpas y todo”.

Para fortuna, todo quedó en la cancha porque “Luego él me escribió, ‘ey, cuñado disculpa que no pasa nada’. Luego cumplió mi suegra que es la mamá de él y ya todo normal”.

