Omar Fernández, de Independiente Santa Fe, reveló que estuvo cerca de llegar al Junior y al América de Cali

Uno de los jugadores más importantes de Independiente Santa Fe en lo que va de la temporada 2025 es el extremo Omar Fernández. En medio del movido comienzo de año, que conllevó la eliminación del equipo en la Copa Libertadores a manos del modesto Deportes Iquique y la posterior salida de Pablo Peirano, dejando una mini crisis deportiva y un mar de dudas, donde una de las pocas certezas era el nivel descomunal del extremo Fernández, que viene siendo clave en el ataque y un factor diferencial a la hora de desequilibrar los juegos a favor del León, a pesar de los resultados irregulares que se han cosechado.

Ante la salida del estratega Peirano, después de un mal 2024 en el que, pese a tener muchos puntos y llegar a una final, no le perdonaron el hecho de no levantar ningún trofeo y de haber desperdiciado la opción de pasar de ronda en la Copa Libertadores, habiendo jugado ante un club notablemente inferior. Después de la llegada de Jorge Bava, muchos se han esperanzado con un cambio positivo en la dinámica del plantel, especialmente con aquellos que, en medio del mal momento, se mantuvieron en un nivel considerable y le han otorgado puntos clave al equipo en la pelea por la clasificación a los 8 en este primer semestre de la Liga BetPlay.

Justo en medio del cambio de cuerpo técnico, el talentoso extremo Omar Fernández concedió una entrevista al medio AS Colombia, donde manifestó que estuvo cerca de llegar a otros dos grandes del país, pero que, en ese momento, su deseo era seguir en el exterior y veía lejana la posibilidad de retornar al país, esperando hasta este momento para hacer parte de los cardenales: “Un empresario me quiso llevar a Junior, al mismo tiempo, para América de Cali. Pero no se dio”.