“Ganaba 560 mil pesos”, Omar Fernández Frasica reveló que casi deja el fútbol cuando estaba en Llaneros

Uno de los jugadores más importantes de Independiente Santa Fe en el arranque de este año 2025 es Omar Fernández Frasica, quien se ganó rápidamente el cariño de la gente por su entrega dentro del terreno de juego y destacadas actuaciones que le han representado resultados positivos al león, sobre todo, en la lucha por revertir la situación actual del equipo tras la salida de Pablo Peirano.

PUBLICIDAD

Y es que tras el primer clásico contra millonarios, donde parecía que la cosa mejoraba pese a tener un cuerpo técnico interino, futbolísticamente le ha costado al cardenal poder desarrollar una identidad de juego clara que les dé mucha más solidez de cara a los juegos más relevantes de la temporada, donde definitivamente es mucho más importante sacar los puntos.

En medio de todo lo que pasa alrededor del cardenal, Omar Fernández es de los destacados del club, tanto así que, desde su llegada, muchos hinchas le han demostrado su cariño por el esfuerzo y aporte que le hace al equipo cada partido que juega. Eso sí, en una entrevista dejó claro que no siempre la vida fue así, manifestando lo siguiente sobre el arranque de su carrera: “Fue una experiencia muy dura, porque mi hijo mayor tenía tres años en ese momento y yo ganaba poquito... Si no estoy mal, yo me fui ganando 560 mil, que era el salario mínimo en ese momento”.

Además, agregó que pensó en abandonar el sueño de ser futbolista por la crisis financiera que atravesaba en ese momento de su vida, misma que lo llevó a dejar el FPC con el tiempo y permanecer fuera del país en gran parte de su vida: “Yo ganaba poco, en ese tiempo Llaneros no nos pagaba, nos debía tres meses, cuatro meses, yo con mi lo y mi esposa, fue una situación muy difícil, tanto es más que en esa época me retiro del futbol”