“¿Por qué estoy aquí?“, Alberto Gamero reveló que se cuestionaba su estadía en Millonarios ante ciertas situaciones

Alberto Gamero, figura clave en la reciente historia de Millonarios, dejó una marca significativa al liderar un proyecto a largo plazo que revitalizó al equipo. Durante su gestión, Gamero no solo consiguió títulos, sino que también impulsó el desarrollo integral del club, fomentando la venta de jugadores, promoviendo talentos jóvenes y asegurando la presencia constante de Millonarios en fases finales y torneos internacionales. Su trabajo devolvió la ilusión a la hinchada, que había sufrido por la irregularidad del equipo, aunque el desafío de ganar trofeos de forma constante aún persiste.

Tras la salida de Gamero, muchos esperaban un técnico con más experiencia, pero Millonarios optó por David González, proveniente del Deportes Tolima. La intención era mantener un estilo de juego y seguir desarrollando jóvenes talentos. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, agravados por lesiones en el equipo. A pesar de la frustración de los hinchas, la directiva parece decidida a darle tiempo a González para consolidar su proyecto a largo plazo.

De hecho, justo en medio de la crítica situación del proceso González, Gamero concedió una entrevista a Diego Rueda donde dejó controversiales comentarios sobre su salida del equipo, dejando en claro la molestia que le generan las preguntas al respecto: “Yo por eso ya estoy nuevamente en una entrevista, peor no quiero dar entrevistas porque no quiero hablar del tema. Pasaron cosas que ojalá no vuelvan a pasar, pero ya pasaron, pero créame que yo vivo más contento y más feliz de lo que había hecho, hoy yo estoy tranquilo. Para qué me voy a poner a hablar cosas que pasaron, pero si pasaron cosas que de pronto me llevaron a decir ¿Por qué yo estoy aquí? Pero hoy estoy tranquilo, estoy feliz, encuentro gente que me agradece lo que hicimos, gente agradecida con lo que hice con el equipo y eso es lo que más me motiva, me tiene feliz“.