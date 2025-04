Jugador de Millonarios abandonó el equipo rumbo al fútbol del exterior en busca de oportunidades

Uno de los equipos que mayor turbulencia ha tenido en el arranque de este 2025 es Millonarios, donde ha tenido que recurrir a múltiples opciones para poder mejorar la relación con los hinchas y la situación deportiva, que, para fortuna de la interna del equipo, parece haber tenido un fuerte envión anímico en los últimos juegos, donde superó en el segundo clásico a Santa Fe y doblegó a Alianza en condición de local. A pesar de esto, hay quienes o terminan de creerle al proyecto, teniendo en cuenta los malos resultados ante elencos grandes, a excepción del cardenal en el segundo duelo.

Para darle más dolores de cabeza a David González, las lesiones han mermado al plantel de gran manera, teniendo a casi medio equipo con molestias físicas que, entre otras cosas, han sido de gravedad en gran parte. Por este motivo, el cuerpo técnico encabezado por el antioqueño han tenido que echar mano a la cantera, sobre todo a los que ya habían sido subidos al plantel profesional y que, por una u otra razón, no contaban con muchos minutos, pero que hoy en día están brillando y aprovechando al máximo la oportunidad de ganar rodaje en primera división con una institución grande como el albiazul.

Uno de los que no alcanzó a jugar en los últimos duelos fue Brayan Campaz, quien fue capitán de la sub 20 y pintaba con mucha proyección, pero que no llegó a disputar muchos minutos. Teniendo en cuenta esto, el equipo decidió enviarlo cedido al fútbol de la MLS con opción de compra, comunicándolo de la siguiente manera: “Nuestro jugador y canterano, Brayan Campaz, que además debutó con el equipo profesional por la Conmebol Copa Libertadores el 8 de mayo de 2024 ante Bolívar, continuará su carrera en el fútbol del exterior. El jugador nacido en Cali, fue cedido un año y con opción de compra al Real Monarchs, equipo de la MLS Next Pro y además afiliado al Real Salt Lake, donde también han pasado canteranos nuestros como Andrés Gómez. A Brayan Campaz, le deseamos los mejores éxitos en esta nueva oportunidad de continuar su carrera en Estados Unidos“.