Marino Hinestroza se olvidó de la humildad y respondió si se considera el mejor jugador del fútbol colombiano

Uno de los jugadores más importantes del tiempo reciente en nuestro país es Marino Hinestroza. El joven extremo de Atlético Nacional ha dado de qué hablar, no solo por su gran rendimiento, también por su destreza dentro del terreno de juego y su carisma muy similar a la ideología de la hinchada de Nacional, quienes están encantados con su desparpajo al moverse por todas las canchas de nuestro país y su reconocida arrogancia que lo ha hecho ganarse problemas, pero también muchos seguidores y admiradores, que han delirado con la cantidad de lujos, no solo de él, también de sus compañeros que están en un nivel superlativo.

Justamente todo esto ha hecho que muchos pidan para la selección a varios jugadores del verdolaga, especialmente a Marino, quien ya fue convocado a la doble fecha de eliminatorias, donde no vio ni un solo minuto, cosa que generó mucha resistencia hacia Néstor Lorenzo por sus malas decisiones a la hora de emplear jugadores, además de los malos cambios ejecutados en el desarrollo de los encuentros. Es por esto que se espera una mayor presencia de los futbolistas que disputan nuestra liga en el once de la tricolor, no solo por Hinestroza, también por hombres como Juan Fernando Quintero o Andrés Felipe Román.

De hecho, la noche del 2 de abril quedó marcada en la reyina del hincha verdolaga y de todos los que vieron el partido entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay, pues el paseo de Marino Hinestroza fue descomunal, a tal punto que fue elegido como la figura del partido, y después del mismo, fue cuestionado sobre si se considera el mejor futbolista del FPC, a lo que respondió un certero “Sí”, con una sonrisa en la cara y una notoria confianza en que tiene un talento muy aprovechable en presente y a futuro.